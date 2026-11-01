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“Minaccia la madre con un coltello e tenta di aggredire i carabinieri”, era incapace di intendere e volere 

Ha minacciato la madre con un coltello e tentato di aggredire i carabinieri con una sedia ma non era capace di intendere e volere al momento dei fatti

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ha minacciato la madre con un coltello e tentato di aggredire i carabinieri con una sedia ma non era capace di intendere e volere al momento dei fatti. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di un 45enne del posto. L’uomo, difeso dall’avvocato Calogero Santangelo, è stato così prosciolto dalle accuse.

Il 45enne era finito a processo per maltrattamenti in famiglia. Tra gli episodi contestati, appunto, vi è quello di aver impugnato un coltello e minacciato di morte il genitore. Poco dopo avrebbe anche tentato il contatto fisico con i carabinieri, che erano intervenuti sul posto, lanciandogli contro una sedia. La difesa ha sostenuto l’incapacità di intendere e volere dell’imputato. Richiesta accolta dal tribunale che ha prosciolto il 45enne. 

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