Viabilità, comunicazioni Anas su lavori Ss115 direzione Porto Empedocle

Dalle ore 10:00 del 14 giugno e fino alle 8:00 del 19 settembre, sarà in vigore un restringimento sulla carreggiata di destra della SS 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel tratto compreso tra i km 178,500 e 179,080, sul viadotto “Re”, in località Porto Empedocle. Il provvedimento si rende necessario per l’esecuzione in sicurezza di lavori di completamento, ammodernamento e potenziamento della strada.

E poi a partire dalle ore 10:00 di venerdì 14 giugno, sulla SS 115 Ter “Di Porto Empedocle” sarà attivo un senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico, nel tratto compreso tra i km 0,200 e 0,400.Nel tratto interessato vigerà, inoltre, il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso.Sul luogo sarà presente opportuna segnaletica orizzontale temporanea indicante obblighi, divieti e

limitazioni.Il provvedimento si rende necessario per l’esecuzione in sicurezza di lavori sulla corsia di sinistra della statale, comunica Anas.