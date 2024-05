Accoltellati dal padre a Cianciana, migliora il bimbo di 6 anni: ancora grave la sorellina

Migliorano le condizioni cliniche del bambino di 6 anni accoltellato dal padre a Cianciana, nell’Agrigentino, insieme con la sorellina di 3 anni e la madre. Il piccolo, che è ricoverato all’ospedale dei bambini di Palermo, ha ripreso conoscenza, dopo avere subito due lunghi interventi chirurgici.

Sembra che il coltello usato per colpirlo si sia rotto e che parte della punta dell’arma sia rimasto nel torace del bimbo. La sorella è ancora in gravi condizioni. L’uomo, un meccanico di 34 anni dopo l’accoltellamento di moglie e due figli si era barricato n casa per 4 ore. Poi si era arreso ai Carabinieri che lo hanno arrestato.