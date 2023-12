Agrigento, consiglio comunale approva atto configurazione confini territoriali 

Il consiglio comunale di Agrigento ha approvato, all’unanimità dei presenti, la presa d’atto e le valutazioni urbanistiche con cui si ridefiniscono i confini della città. Si tratta dell’ultimo passaggio per una nuova configurazione territoriale delle zone limitrofe tra i comuni di Agrigento, Favara e Aragona. In particolare, Agrigento cede a Favara il cosiddetto quartiere “Favara-Ovest”, una contrada che ufficialmente era territorio della Città dei templi ma abitata esclusivamente da favaresi. Al contrario, Favara cede ad Agrigento una parte della zona industriale: si tratta della zona in prossimità dell’ospedale San Giovanni di Dio e una porzione di contrada di San Benedetto. Il comune di Aragona riceve da Favara il quartiere “Quattro Strade”, in prossimità della stazione Caldare cedendo a sua volta porzioni dell’agglomerato industriale della zona Asi in contrada San Benedetto.

“Dopo tanti e dopo tante amministrazioni – commenta l’assessore Gerlando Piparo – diamo dignità ai cittadini di quella zona che era definita “bianca” e che adesso, invece, può avere un preciso inquadramento. Sulla vicenda fu fatto anche un referendum ma senza mai riuscire a sbloccare una intera zona industriale. Adesso chi vorrà potrà ampliare e costruire, imprenditori e aziende, pronti da tempo ad investire nella zona, adesso potranno farlo e questo grazie anche alla responsabilità di molti consiglieri comunali attenti, tra questi, Francesco Alfano. Ringrazio anche l’amministrazione di Lillo Firetto, che ci ha preceduto dandoci la possibilità do arriva al traguardo di un risultato storico.”