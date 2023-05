Agrigento, incendio in rimessaggio: danneggiate tre barche 

Momenti di panico per un incendio in via Cavaleri Magazzeni, tra San Leone e Villaggio Mosè, avvenuto all’interno di un rimessaggio all’aperto di barche e gommoni. Tre le imbarcazioni danneggiate dalle fiamme. Ancora sconosciute le cause del rogo ma, secondo una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi di un cortocircuito ad una batteria.

In ogni caso serviranno ulteriori accertamenti per confermare l’esatta natura dell’incendio. Le fiamme hanno danneggiato una piccola imbarcazione per poi propagarsi sui lati di altre due barche più grandi. I danni riguardano perlopiù la fiancata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale e i carabinieri.