Agrigento: una fiaccolata per Patrizia Russo, l’insegnante uccisa dal marito 

Una veglia di preghiera e una fiaccolata in memoria di Patrizia Russo, l’insegnante di 53 anni uccisa due giorni fa a coltellate dal marito Giovanni Salamone in un paesino in provincia di Alessandria. Una messa è stata organizzata questo pomeriggio – a partire dalle 21 – alla chiesa Badiola di Agrigento in via San Girolamo. A seguire è prevista anche una fiaccolata in sua memoria. “La morte di Patrizia Russo ha colpito tanti di noi – si legge sui social – perché è nata e cresciuta nelle strade che tanti di noi ancora percorriamo ogni giorno.” Intanto è atteso nelle prossime ore l’interrogatorio di garanzia di Giovanni Salamone, 61 anni, accusato di aver ucciso a coltellate la moglie. L’uomo ha già confessato il delitto sebbene non abbia ancora chiarito il movente.