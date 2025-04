Agrigento2025, Miccichè: “ci siamo candidati come città che ha bisogno di aiuto”

“Agrigento perdeva quando si candidava come Capitale della Cultura perché non era una sfilata di moda. Bisognava dimostrare cosa si poteva fare con un patrimonio archeologico e storico enorme come il nostro. Allora ci siamo candidati nuovamente sfruttando intelligenze diverse. La prima intelligenza è stata presentarsi non come una città perfetta ma come una città che ha bisogno di aiuto perché ha dei problemi e un centro storico abbandonato. La seconda è stata quella di non presentarsi da sola ma con tutta la provincia compresa Lampedusa. La terza è legata al fatto che sono un medico: abbiamo associato al nostro patrimonio l’accoglienza e l’interazione tra le persone e nel Mediterraneo. Per quasi 30 anni ho visitato i migranti che aggiungevano dal mare. Con quelle persone non c’era uno scambio di parole ma di sguardi e poter lenire le ferite di una vita di queste persone ripagava di tutte le fatiche. Questa è Agrigento Capitale”. Lo dice Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento all’evento “GO!2025 e Agrigento: le due capitali della cultura 2025 e il ruolo degli eventi e degli spettacoli dal vivo per la spinta propulsiva alla crescita economica” alla sala Tatarella della Camera dei Deputati.