Akragas, che botta: all’Esseneto passa il Ragusa

Brutta sconfitta interna per l’Akragas. All’Esseneto passa il Ragusa con un due a zero maturato nella ripresa. Un passo indietro nella prestazione rispetto alle ultime gare nelle quali la difesa di Coppa non aveva subito marcature.

Nessuna attenuante per la squadra di Coppa, imbrigliata dagli avversari e incapace di impensierire seriamente, nei 100 minuti di gioco, il portiere avversario.

PRIMO TEMPO

Si inizia al piccolo trotto con il Ragusa che prova a pressare già a ridosso della linea difensiva avversaria che riesce, con difficoltà, a venir fuori dalla trequarti. La prima palla gol, però, la costruisce l’Akragas. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Marrale colpisce di tacco e la giocata diventa un assist per Fragapane che da pochi passi manda alto sulla traversa.

Si gioca prevalentemente a centrocampo ma il ritmo è abbastanza alto.

Al 31’ ci prova Grillo dalla distanza, il suo sinistro è preda di Freddi ma senza qualche difficoltà. Due minuti più tardi, Grillo confeziona un cross dal lato corto dell’area di rigore alla sinistra del portiere ragusano, Puglisi svetta su tutti ma la palla è ancora alta.

Al 40’ Scozzari controlla bene in area di rigore ma Freddi è bravo a tuffarsi sul pallone ed anticipare il giocatore akragantino.

SECONDO TEMPO

Gli ospiti entrano in campo con un piglio diverso, sono più propositivi e ordinati mentre con il passare dei minuti, il gioco dell’Akragas perde di intensità.

All 6’, su un cross, Manservigi devia verso la propria porta e costringe Freddi a distendersi alla propria destra per evitare guai.

Al 15’, al primo tentativo, il Ragusa passa in vantaggio: Maltese verticalizza per Romano che gira alle spalle di Sorrentino.

Coppa corre ai ripari provando a dar peso all’attacco e manda in campo Oloaye e Litteri ma il loro innesto non sortirà gli effetti sperati.

Con il vantaggio acquisito, il Ragusa inizia ad attuare una condotta ostruzionistica volta esclusivamente a guadagnare tempo prezioso. Per rimettere il pallone in gioco dopo un fallo o una rimessa laterale, trascorrono diversi secondi e questo fa aumentare il nervosismo in casa Akragas. Ne fa le spese mister Coppa espulso per aver tentato di strappare il pallone di mano ad un avversario che non voleva restituirla ai biancazzurri.

Nel finale arriva, al termine di un contropiede perfetto, anche la rete del raddoppio: Maltese accompagna il pallone alle spalle di Sorrentino per il 2-0 finale.

IL TABELLINO

AKRAGAS 0 – RAGUSA 2

Reti: 15’ st Romano, 51’ Maltese.

Akragas (4-3-2-1): Sorrentino 5; Caramanno 6 (35’ st Liga), Fragapane 6 (17’ st Olaoye 5), Cipolla 6, Rechichi 6; Sanseverino 6, Scozzari 6, Puglisi 6 (22’ st Litteri s.v.); Grillo 6, Di Mauro 5; Marrale 6. A disp.: Governali, Garufo, Perez, Casadidio, Di Stefano, Inzerillo. All. Coppa 6.

RAGUSA (3-5-2): Freddi 6.5; Manservigi 6, Porcaro 6, Magrì 6; Guerriero 6, Cess 6.5 (20’ st Tuccio), Garufi 6, Di Grazia 6 (30’ Eijaki), Vitelli 6 (35’ st Oddo); Romano 6 (20’ st Tuccio), Maltese 6. A disp.: Grasso, Musso, Bamba, Sinatra, Gigante. All. Ignoffo.

Arbitro: Nuckchedy di Caltanissetta 4.5 (Rallo-Citarda)

Note: recupero: 3-6; angoli 2-2

Ammoniti: 13’ pt Fragapane, 46’ Cipolla; 2’ st Puglisi, 31’ Freddi, 42′ Scozzari

Espulso: Coppa