Akragas, falsa partenza: il Locri vince nella ripresa

Parte malissimo il campionato di serie D per l’Akragas che esce sconfitta dal campo del Locri per due a zero.

Dopo un ottimo primo tempo, durante il quale i biancazzurri hanno creato almeno tre palle gol con Lo Faso, Galiano e Grillo, nella ripresa, al 27′ arriva la doccia fredda con Reis che sorprende Dregan. Il raddoppio lo mette a segno Zucco al 49′.

Da segnalare l’infortunio di Lo Faso costretto a lasciare il campo al 12′ sul risultato ancora inchiodato sullo 0-0.

IL TABELLINO

LOCRI 2 – AKRAGAS 0

MARCATORI: 27′ st Reis, 49′ Zucco

Locri (4-3-3): Lauritano; Scavone, D. Aquino, Pantano, Scarfiello; Basit, Zucco, Larosa; Romano, Pelle, Ficara. A disp.: Donini, V. Aquino, Reis Daquinto, Aprile, Garcia, Morrone, Occhiuto, Gualtieri, Mazzone. All. Scorrano

Akragas (4-3-3): Dregan; Lo Cascio, Rechichi, Da Silva, Di Rienzo; Palazzolo, Garufo, Meola; Galiano, Lo Faso, Grillo. A disp.: Gerlero, Fragapane, Sinatra, Ferrigno, Centorbi, Sofrà, Santapaola, Riggio, Tuccio. All. Bonfatto.

Arbitro: Velocci di Frosinone

Assistenti: Nappi-Gneo