Auto contro un muro a Nicolosi, morto un ventenne: tre feriti

Tragico incidente ieri sera, poco prima della mezzanotte, sulla Strada Provinciale 92 a Nicolosi, nel Catanese. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un muretto dopo una curva: un 20enne ha perso la vita, mentre altri tre giovani sono in gravi condizioni. Sul posto sono giunti, oltre ai sanitari del 118, i Carabinieri della Stazione di Nicolosi e i Vigili del Fuoco di Adrano.