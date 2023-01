Auto si ribalta nel messinese, morto 23enne: grave l’altro passeggero

Un giovane di 23 anni originario di Graniti, Vincenzo Parlavecchio, è morto in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte, lungo la strada provinciale 185 mentre tornava da Francavilla di Sicilia.

Il ragazzo si trovava con un coetaneo a bordo di una Fiat Panda quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo è sbandato andando fuori strada.

L’auto si è ribaltata. Per il giovane di Graniti non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi immediati. L’amico che viaggiava con lui è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.