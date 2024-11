Autocarro in fiamme a Licata, indagini 

Incendio a Licata. Alle prime luci dell’alba le fiamme hanno avvolto un mezzo pesante parcheggiato sul bordo della carreggiata in via Salso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere il rogo. Al momento non sono chiare le cause del rogo ma nessuna pista viene esclusa. Al via le indagini delle forze dell’ordine per stabilire con certezza quanto accaduto.