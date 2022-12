Bimba morta in naufragio, Salvini: “dobbiamo fermare il traffico di essere umani”

“Che tragedia. Abbiamo il dovere di fermare il traffico di esseri umani gestito da criminali, che porta solo morte e disperazione. Più partenze significa più vittime, l’immigrazione va gestita e controllata. Una preghiera per questa bimba volata in cielo”. Cosi Matteo Salvini dopo la tragedia.

Il ministro delle Infrastrutture ha trascorso la notte nella villa di Silvio Berlusconi a Lampedusa, a Cala Francese, con la compagna Francesca Verdini. Oggi il vicepremier incontrerà la Guardia costiera per ringraziare gli equipaggi per il lavoro svolto per il salvataggio dei migranti, poi incontrerà anche gli amministratori dell’isola.