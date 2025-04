Bruciata la saracinesca del garage di una commerciante, indagini a Licata 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha danneggiato la saracinesca del garage di proprietà di una commerciante quarantenne che si occupa della vendita di bibite. Il rogo è avvenuto in via Gela.

Qualcuno ha utilizzato del liquido infiammabile per poi appiccare le fiamme che però si sono autoestinte. All’interno del magazzino c’era anche il furgone Iveco utilizzato per la vendita di panini e bibite. Al via le indagini dei carabinieri su quello che sembrerebbe essere un avvertimento. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere.