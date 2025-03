Bruciata l’auto di un impiegato a Seccagrande, indagini 

Fiamme a Ribera. La Fiat Tipo di proprietà di un impiegato di 42 anni è stata incendiata nel quartiere di Seccagrande. Un incendio la cui natura sarebbe dolosa, tesi sostenuta anche dal ritrovamento di tracce di liquido infiammabile sul cofano del veicolo.

L’auto non è stata completamente distrutta ma ha riportato danni nella parte anteriore. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini dei carabinieri della locale Tenenza per cercare di fare luce sull’accaduto.