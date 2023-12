Cagnolina cade in un dirupo: recuperata sana e salva dai Vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di domenica 24 dicembre, vigilia di Natale, una squadra specialistica del Nucleo S A.F. dei Vigili del Fuoco Agrigento supportata dai colleghi del distaccamento di S.M.Belice, hanno recuperato e messo in salvo una cagnolina, “Stella” caduta in un crepaccio profondo oltre 30 metri, smarritasi e geolocalizzata dal proprietario grazie al Microchip segnalato al gps, nelle campagne del territorio di Sambuca di Sicilia. Le speciali manovre di recupero, con corde, attrezzature ed ancoraggi , coordinate e partecipate dal CR Alfonso Falzone al comando del “SAF” e con i suoi uomini sono state piuttosto complesse per la zona impervia , buia la profondità e la ridotta ampiezza del crepaccio dove era caduto il cane. In tarda serata il recupero in vita dell’animale e la consegna al legittimo proprietario.