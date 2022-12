Canicattì, incendio distrugge due auto: indagini 

Un incendio è divampato la scorsa notte in via giudice Saetta, a Canicattì. Le fiamme in breve tempo hanno avvolto due automobili che si trovavano parcheggiate lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno domato il rogo con non poche difficoltà. Ancora non chiara la natura dell’incendio. Le forze dell’ordine indagano non escludendo alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.