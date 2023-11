Canicattì, picchia la moglie e minaccia i poliziotti: denunciato 

Avrebbe aggredito e maltrattato la moglie per poi minacciare i poliziotti che erano intervenuti per riportare la calma. Un canicattinese è stato denunciato dagli agenti del locale commissariato per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e oltraggio a pubblico ufficiale. I poliziotti erano intervenuti dopo una segnalazione.

La moglie dell’indagato ha riportato traumi sparsi in seguito all’aggressione ed è stata medicata all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. I medici le hanno diagnosticato una prognosi di otto giorni. L’uomo sarebbe andato in escandescenza e avrebbe minacciato anche gli agenti di polizia che erano intervenuti.