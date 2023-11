Cantieri edili irregolari nell’agrigentino, 4 denunce e sanzioni per quasi 50 mila euro 

Proseguono i controlli nei cantieri edili in provincia di Agrigento nell’ambito della campagna “Vigilanza speciale safety first”. I carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro, unitamente ai militari della locale Compagnia, ne hanno ispezionati due a Cammarata. I cantieri in oggetto si stavano occupando della ristrutturazione di alcune palazzine. Al termine dell’accertamento sono state riscontrate violazioni in tema di sicurezza sul luogo di lavoro. Il bilancio finale è di quattro denunce, un’attività sospesa e sanzioni e ammende per un totale di quasi 50 mila euro.

In particolare, un 64enne di Cammarata è stato denunciato poiché responsabile dell’utilizzo di un ponteggio sprovvisto di protezioni; una 54enne, invece, è stata deferita alla procura della Repubblica per aver utilizzato il Piano di montaggio e smontaggio dei ponteggi difforme a quello previsto; un 44enne di Cammarata, in qualità di coordinatore della sicurezza, è stato denunciato per non aver stoppato i lavori in presenza di irregolarità. Infine, un 37enne di Aragona è stato denunciato per aver utilizzato un Pimus diverso rispetto a quello prescritto.