Casteltermini, furto in casa di commerciante: 10 mila euro il bottino

Ladri in azione in contrada Roveto, a Casteltermini. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare nell’abitazione di campagna di proprietà di un commerciante sessantenne del posto. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto portando via qualsiasi cosa di valore: mobili, arredi, elettrodomestici. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 10 mila euro.

A fare la scoperta è stato il proprietario di casa che non ha potuto fare altro che recarsi dai carabinieri della locale stazione e denunciare il furto. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri. Al vaglio eventuali immagini di telecamere di sicurezza anche se la zona è lontana dal centro.