Colpo al supermercato, portata via merce per un valore di 10mila euro 

Ladri in azione a Menfi. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare in un minimarket, dopo aver forzato un infisso, e portare via merce per un valore stimato intorno ai 10mila euro. Il colpo è avvenuto in via dei Pioppi, in contrada Fiori. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

A fare la scoperta è stato il titolare dell’esercizio commerciale al momento della riapertura. All’uomo non è rimasto altro che recarsi dai carabinieri della locale stazione e denunciare l’accaduto. Al via le indagini dei militari dell’Arma, coordinati dalla procura di Sciacca, per risalire all’identità dei ladri. Al vaglio l’eventuale presenza di telecamere nella zona.