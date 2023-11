Comitini: camion fuori strada sulla SS189, illeso il conducente

Incidente stradale autonomo lungo la Strada Statale 189 a pochi chilometri dal bivio di ingresso a Comitini. L’autista di un camion avrebbe perso il controllo del mezzo pesante finendo fuori strada. Fortunatamente non ha impattato con altre auto. Sul posto per i rilievi del sinistro e per regolare la viabilità i Carabinieri della Stazione di Comitini.