Covid e migranti a Lampedusa, Razza: “realizzeremo laboratorio tamponi”

L’assessore regionale alla sanita’ della regione Sicilia Ruggero Razza e’ arrivato questa mattina a Lampedusa.

“Sono qui – ha detto l’assessore – su espresso mandato del presidente Musumeci, per i lampedusani.

C’e’ un’emergenza nell’emergenza. Quella sanitaria legata alle presenze di cosi’ tanti migranti in Sicilia. Il governo della Regione – ha proseguito Razza – sta lavorando alacremente per dar sicurezza ai cittadini siciliani e ai cittadini che si recano nella nostra regione per motivi di turismo. Qui a Lampedusa realizziamo una struttura dedicata per i tamponi, realizziamo un laboratorio perche’ possano essere immediatamente processati sull’isola. Facciamo tutto quello che si deve dal punto di vista sanitario per dare il massimo della serenita’ a tutti coloro che vivono in Sicilia e coloro che vengono in Sicilia per ragioni di svago in un mese cosi’ importante per l’economia siciliana com’e’ quello d’agosto”, ha concluso l’assessore.







Dopo avere visitato il locale poliambulatorio insieme all’ex capo della protezione Civile Guido Bertolaso, al direttore generale della protezione civile, Salvo Cocina e al sindaco Toto’ Martello, l’assessore si recherà all’hotspot.