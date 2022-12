Covid, Zappia (Asp Agrigento): “Impennata di ricoveri nell’ultima settimana”

“Registriamo un’impennata di nuovi contagi e di nuovi ricoveri in ospedale nell’ultima settimana”. A dirlo è il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, nel primo appuntamento del mese di dicembre per quanto riguarda la situazione epidemiologica in provincia.

Il manager prosegue: “Nell’ultimo mese all’ospedale di Ribera non si era mai superata quota cinque pazienti mentre attualmente abbiamo dodici persone ricoverate nel reparto di medicina e due in terapia intensiva. Questo ci fa capire che il virus continua a circolare.

Infine: “Vaccinazione e tamponi, invece, mantengono le percentuali delle scorse settimane. Nell’ultima settimana su 4.201 test eseguiti 1.058 sono risultati positivi. Negli ultimi sette giorni sono state somministrate 706 dosi di vaccino di cui 618 quarte dosi.”