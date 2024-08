Crisi idrica, costituita struttura tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

E’ stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una nuova struttura tecnica per il coordinamento degli interventi sulla crisi idrica nella regione siciliana. La struttura, coordinata dal Capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, è composta dal Commissario straordinario nazionale per la gestione della crisi idrica, Nicola Dell’Acqua, dal Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica in Sicilia, il Governatore Renato Schifani, e dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Più nello specifico, la nuova entità avrà il compito di definire gli Interventi organizzati in stralci o lotti funzionali, in base alla disponibilità delle risorse economiche; Monitorare l’avanzamento procedurale: Seguire l’attuazione di determine, bandi, gare e contratti per garantire la corretta realizzazione degli interventi. Supervisionare le fasi di realizzazione: Monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, assicurandosi che procedano secondo i piani stabiliti e Gestire gli aspetti finanziari: Controllare i trasferimenti economici alle contabilità speciali, gestire gli impegni di spesa e le spese sostenute.

“Sono estremamente soddisfatto per la creazione di questa struttura tecnica. È un segnale chiaro dell’impegno del governo nazionale e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nei confronti della Sicilia”, dichiara Calogero Pisano. “La nostra regione sta affrontando una delle peggiori crisi idriche della sua storia – continua il parlamentare – la neostruttura rappresenta un passo importante per garantire che gli interventi necessari vengano realizzati con efficienza e rapidità. È essenziale che vengano messe in campo tutte le risorse disponibili per risolvere questo drammatico problema che colpisce i cittadini e l’economia siciliana. Confido che, con il supporto del governo e delle istituzioni regionali e locali, riusciremo a superare questa grave emergenza”.