Crolla il balcone e 60enne cade nel vuoto: ferito in ospedale

Un uomo di 60 anni è rimasto ferito a causa del crollo di un balcone in via Milano a Canicattì. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo titolare di una agenzia immobiliare stava affiggendo un manifesto “vendesi”, quando il balcone è ceduto, ed è finito sull’asfalto. Fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita, è stata trasferito dal personale del 118 in ospedale per le cure necessarie.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri, anche la polizia municipale del comune di Canicattì che ha transennato la strada in attesa di mettere in sicurezza l’area.