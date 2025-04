Danneggiata l’area del serbatoio comunale di Aica, indagini 

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un tentativo di furto o di un raid mirato ma sta di fatto che ignoti malviventi sono entrati in azione nell’area del serbatoio comunale di Naro di proprietà di Aica. Si sono registrati danni al quadro elettrico e alla cassetta del contatore che è stata sradicata e abbandonata in piazza.

A fare la scoperta è stato un dipendente di Aica al mattino seguente. Al via le indagini dei carabinieri della stazione di Naro per fare luce su quanto accaduto. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per danneggiamento.