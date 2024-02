Danneggiate otto auto in una concessionaria, raid o intimidazione?  

Raid a Cattolica Eraclea. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi all’interno di una concessionaria e danneggiare pesantemente ben otto auto. I veicoli sono stati colpiti più volte con oggetti contundenti. Vetri e parabrezza sono andati in frantumi. A fare la scoperta è stato il proprietario dell’autosalone a cui non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Il gesto si è verificato nella serata di martedì grasso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Agrigento. La procura ha aperto un fascicolo per danneggiamento. Al via le indagini per risalire ai responsabili. Non è chiaro se si sia trattato di un raid vandalico o se dietro l’azione possa celarsi una intimidazione. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza della zona.