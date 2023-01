Droga a San Leone, revocato obbligo dimora a ex consigliere comunale Camastra

Il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha disposto la revoca della misura dell’obbligo di dimora nei confronti di G.L., ex consigliere comunale di Camastra, arrestato la scorsa estate per droga. Il giudice, accogliendo l’istanza avanzata dall’avvocato Vito Cangemi, ha ritenuto attenuate le residue esigenze cautelari. L’indagato era stato arrestato nel luglio scorso dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro. La polizia lo fermò nel quartiere di San Leone, ad Agrigento, trovandolo in possesso di 127 grammi di hashish, 97 grammi di cocaina e 0,8 grammi di marijuana.