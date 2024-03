“Droga e armi a Favara”, chieste 12 assoluzioni e una sola condanna 

Dodici richieste di assoluzione, una di condanna mentre un altro imputato ha patteggiato un anno e nove mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio. È quanto emerso a margine della requisitoria del sostituto procuratore Alessia Battaglia nel filone che segue il rito abbreviato del processo scaturito dall’inchiesta “Mosaico bis”, l’indagine nata dalla ben più nota operazione che ha fatto luce sulla faida Favara-Liegi e che ipotizza un traffico di stupefacenti e armi con base a Favara e diramazioni nella provincia di Agrigento.

Il pubblico ministero ha avanzato una sola richiesta di condanna: 4 anni di reclusione nei confronti di Gerlando Russotto, 34 anni di Favara. Per tutti gli altri imputati, invece, è stata chiesta l’assoluzione: si tratta di Salvatore Sicilia, 41 anni di Favara; Ignazio Sicilia, 49 anni di Favara; Salvatore Matina, 36 anni di Favara; Salvatore Butticè, 36 anni di Favara; Emilio Nobile, 29 anni di Favara; Sharon Sortino, 31 anni di Favara; Giusy Mendolia Calella, 29 anni di Favara; Calogero Cusumano, 36 anni di Favara; Antonella Farabino, 53 anni di Favara; Alessandro Puntorno, 55 anni di Agrigento; Nicola Chiarelli, 29 anni e Salvatore Chiarelli, 57 anni, entrambi di Canicattì. Un imputato – Antonino Sortino, 31 anni di Favara – ha invece patteggiato 1 anno e nove mesi per detenzione ai fini di spaccio. Si torna in aula il 22 marzo per la sentenza.