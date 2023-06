Droga tra Porto Empedocle e Realmonte, cancellate due condanne 

I giudici della Corte di Appello di Palermo, accogliendo il ricorso della difesa, hanno cancellato le uniche due condanne disposte nell’ambito del processo scaturito dall’inchiesta “Creme Caramel” su un presunto giro di hashish e marijuana tra Porto Empedocle, Realmonte. Si tratta di Alessandro Iacono, 26 anni, e Giovanni Zambuto, 50 anni, entrambi di Realmonte. In primo grado al primo erano stati inflitti 6 anni e 6 mesi di reclusione mentre al secondo 7 anni.

In particolare sono stati accolti i motivi sollevati dall’avvocato Silvio Miceli, difensore dell’imputato Zambuto. Il legale ha chiesto e ottenuto la riqualificazione di una cessione di cocaina in fatto di lieve entità che, contestualmente al venir meno dell’aggravante della effrazione per il furto in appartamento, ha fatto scattare la prescrizione. Nel processo erano inizialmente imputate 31 persone. Di questi soltanto in due – Iacono e Zambuto – furono condannati. Nel collegio difensivo anche gli avvocati Salvatore Pennica e Gianluca Camilleri.