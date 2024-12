Entra con una scusa in casa di un’anziana e la svaligia, indagini 

È riuscita ad entrare in casa di un’anziana con una banale scusa, quella di essere la nuova vicina che ha preso in affitto il vicino appartamento, per poi svaligiarla. È successo nella centralissima via Dante, nel cuore di Agrigento. Protagonista della disavventura una pensionata di 87 anni, raggirata e derubata da una donna al momento ignota. La ragazza si è spacciata per una nuova vicina di casa, dicendo all’anziana di dover recuperare degli oggetti che le erano caduti dal balcone del piano di sopra.

La pensionata, di buon cuore, l’ha fatta entrare non intuendo le brutte intenzioni. La malvivente, infatti, è riuscita a portare via denaro, oggetti preziosi e anche qualche assegno in bianco. Soltanto in un secondo momento la proprietaria di casa ha capito di essere stata derubata e ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti che hanno avviato le indagini per dare un volto alla ladra.