Esplosione Instabul, una coppia di Sciacca in vacanza in Turchia: stanno bene

Un’esplosione nel centro della città di Instabul ha causato la morte di almeno sei persone e ne ha ferite altre 81. Nella capitale turca una coppia di saccensi, Giuseppe Segreto e la moglie Valentina Ciaccio, che qualche ora prima si trovavano proprio nella via interessata dall’esplosione. La coppia tramite Facebook ha fatto sapere di essere gia’ in procinto di rientrare in Italia e di stare bene.

L’esplosione si è verificata attorno alle 16.20 (ora locale, le 14.20 in Italia), nella zona dello shopping di Beyoğlu Istiklal Street, quartiere di Taksim, sulla sponda europea della città.

La dinamica dell’attentato non è ancora chiara. La bomba forse era nella borsa della donna ed è esplosa autonomamente oppure è stata fatta detonare con un comando a distanza.

Il presidente turco Erdogan ha parlato di un “vile attentato” e ha assicurato alla Nazione che “i responsabili della situazione saranno puniti come meritano”.