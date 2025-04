Ex Province, Castellino dopo la sconfitta: “Traditi da Forza Italia”

“Tutti insieme abbiamo sperato di poter scrivere una nuova pagina di storia, liberando la nostra provincia da giochetti ed operazioni poco trasparenti ed edificanti. Il dato che si può leggere, in questi primi minuti successivi allo scrutinio, è che la mia candidatura è andata oltre lo schieramento di partenza, ricevendo circa 2000 voti ponderati in più, raggiungendo quota 44512. Ringrazio la coalizione tutta per il leale e forte sostegno: Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana, Lega, Noi Moderati, Udc. Ringrazio inoltre i vertici nazionali e regionali coinvolti, ed in particolare il commissario regionale On. Luca Sbardella, per il prezioso sostegno avuto nell’esclusivo interesse della nostra Terra”. Cosi il sindaco di Palma Di Montechiaro, Stefano Castellino, candidato alla presidenza del Libero Consorzio di Agrigento.

“Sicuramente l’elemento più importante è la sconfitta del buon governo abbinata ad una chiara spaccatura che deriva dall’accordo con il PD, che ha determinato l’esito finale. Il tradimento nasce in particolar modo da Forza Italia, che ha deciso fortemente di sostenere un candidato appartenente di Italia Viva ma molto vicino al Mpa, oggi Grande Sicilia. Quanto è accaduto, continua Castellino, non può non avere ripercussioni importanti sia nelle amministrazioni comunali, sia negli organismi sovraccomunale, ed anche una riflessione all’interno dell’Assemblea Regionale. Quanto è accaduto non solo in provincia Agrigento, penso a Trapani ed Enna per esempio, non può essere annoverato come se nulla fosse successo.

Da domani si riparte con ancora maggiore forza per servire ancora meglio la mia Città, la nostra Regione, la nostra Nazione, non ci si può fermare ad assistere al perdurare di mezzucci e giochetti ed al totale disinteresse per il servizio alla Comunità. Quasi il 50% degli amministratori lo ha espresso in queste elezioni, un’altra parte ha tradito invece se stessa e la volontà popolare”; ha chiuso il sindaco di Palma di Montechiaro.