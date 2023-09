Favara, 47enne trovato morto in casa: disposta autopsia

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo di T.M 47enne di Favara trovato morto all’interno della sua abitazione in via cortile 99 nel centro storico.

L’esame autoptico sarà eseguito sabato dal medico legale Alberto Alongi, nella camera mortuaria dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

A casa dell’uomo sono state trovate delle bottiglie di metadone; sul corpo, a seguito della prima ispezione cadaverica, non sono state trovate tracce di violenza.

L’indagine è stata affidata ai carabinieri della Tenenza di Favara.