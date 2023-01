Fermato ad un controllo sulla SS640 consegna spontaneamente cocaina: denunciato 

Un quarantaseienne di San Giovanni Gemini è stato denunciato per l’ipotesi di reato di guida in stato di alterazione piscofisica per uso di stupefacenti. L’uomo è stato fermato dai poliziotti alla guida di un’auto lungo la strada statale 640, nei pressi del centro commerciale Le Vigne.

L’automobilista ha spontaneamente consegnato un grammo di cocaina che deteneva agli agenti di polizia. Immediata la perquisizione personale e veicolare che ha dato esito negativo.

All’uomo è stata anche ritirata la patente di guida ed è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento come assuntore di sostanze stupefacenti.