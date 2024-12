Fiamme nel centro di Palma di Montechiaro. Bruciata la Panda di una casalinga

Fiamme nella notte tra il 21 e il 22 Dicembre scorso nel centro di Palma di Montechiaro, in Via Cangiamila. L’incendio, sulla cui natura dolosa gli inquirenti non hanno dubbi, ha coinvolto una fiat panda di proprietà di una casalinga ma in uso al resto della famiglia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corso Argentina di Licata e gli agenti del locale Commissariato che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.