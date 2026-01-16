Formazione specialistica in Cina per due giovani medici siciliani

Due giovani medici siciliani, Francesco Traina, di Agrigento e Lucia Campo, entrambi frequentanti la Scuola di specializzazione in urologia dell’Università degli Studi di Palermo presso l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, inizieranno a febbraio un periodo di specializzazione di un anno in Cina.

Il percorso formativo si svolgerà presso The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, un importante ospedale universitario a Guangzhou collegato alla Guangzhou Medical University. Questo centro medico funge sia da struttura clinica che da sede di ricerca e insegnamento. Il programma è stato approvato dalla Endourological Society e, una volta completato, potrà portare i medici a ottenere una certificazione riconosciuta dalla stessa Società. Il percorso formativo prevede un forte focus su tecniche di endourologia, chirurgia robotica e laparoscopica in ambito urologico, oltre a includere attività di ricerca.

Durante questo periodo all’estero, i due specializzandi avranno l’opportunità di arricchire le proprie competenze professionali in contesti internazionali di alto livello, con l’obiettivo di applicare successivamente queste conoscenze nel proprio territorio di origine.

Francesco Traina afferma: “Siamo molto entusiasti ed emozionati di intraprendere questo percorso formativo internazionale, nell’ottica di poter acquisire competenze da poter sfruttare nel nostro territorio. Siamo molto grati alla nostra scuola di specializzazione ed i particolare al professore Nicola Pavan, e al direttore dell’Uoc di Urologia del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, professore Alchiede Simonato, professore ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Palermo”.

Lucia Campo, a sua volta, dichiara: “Questa esperienza ci darà occasione di crescere sia dal punto di vista professionale che personale. Anche da parte dell’università cinese abbiamo ricevuto un grande entusiasmo nell’intraprendere questo percorso.”