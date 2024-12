Giustizia, il magistrato Roberta Buzzolani trasferita alla Procura generale di Palermo 

Il procuratore di Sciacca, Roberta Buzzolani, è stata trasferita alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo. Lo ha deliberato il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta pomeridiana di ieri.

Roberta Buzzolani, bergamasca di origine, ha sempre svolto funzioni di pubblico ministero in Sicilia, tranne una parentesi di circa tre anni presso l’Ispettorato generale del Ministero della giustizia. Nel 2016 è stata nominata procuratore della Repubblica di Sciacca, ruolo che ha ricoperto per otto anni. Lo scorso anno aveva presentato domanda per guidare la procura di Agrigento ma il Csm nominò il magistrato Giovanni Di Leo. Adesso la nuova esperienza alla procura generale di Palermo.

Per la procura della Repubblica di Sciacca adesso si apre la corsa alla successione. Due le candidature forti: l’attuale sostituto procuratore generale di Palermo, Maria Teresa Maligno, e il magistrato Gianluca De Leo, messinese di origine, sostituto procuratore a Palermo dopo l’esperienza alla procura di Termini Imerese.