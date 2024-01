Il duplice omicidio di Naro, al via gli accertamenti dei carabinieri del Ris (Foto e Video)

Foto di Sandro Catanese

Proseguono le indagini investigative per il duplice omicidio a Naro. Dopo le squadre speciali dei Vigili del Fuoco questa mattina a Naro sono giunti i Carabinieri del Ris di Messina per svolgere attività tecnico-scientifica nelle abitazioni di Delia Zarniscu e Maria Rus, rispettivamente in via Vinci e vicolo Avenia come disposto dalla Procura di Agrigento, che venerdì sera ha sottoposto a fermo il 24enne romeno Omar Edgar Nedelcovì con l’accusa di duplice omicidio e vilipendio di cadavere. Oltre ai Ris, il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il pm Elettra Consoli, hanno scelto di far eseguire accertamenti e verifiche alla presenza delle parti; di fatti la figlia e il genero di Maria Rus hanno nominato come difensore l’avvocato Calogero Meli che, a sua volta, si avvarrà di consulenti. Il Ris dopo aver effettuato i rilievi dall’abitazione di via Vinci si sposterà nella casa di vicolo Avenia dove è stata trovata carbonizzata Maria Rus.