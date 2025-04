Il Papa nella bara, casula rossa e rosario tra le mani

La sala stampa vaticana ha diffuso questa mattina le prime foto della salma di Papa Francesco. Il Pontefice, adagiato all’interno di una bara semplice in legno, ha il rosario tra le mani e indossa la mitra e una veste liturgica rossa, all’indomani della morte per ictus avvenuta all’interno del suo appartamento a Santa Marta. Accanto a lui le guardie svizzere e il cardinale Pietro Parolin.

Arrivano in Vaticano i cardinali per la prima congregazione. La riunione, nel corso della quale si decideranno alcune tappe organizzative, come la data dei funerali di Papa Francesco, si terrà nell’Aula del Sinodo. Tra ra coloro che prenderanno parte alle esequie, che si celebreranno con molta probabilità tra venerdì 25 e domenica 27 aprile, anche Donald Trump e la moglie Melania, Emmanuel Macron e consorte e Zelensky. Nel suo testamento l’annuncio della sepoltura nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore: le spese saranno coperte da un benefattore anonimo. Mercoledì la traslazione della salma a San Pietro per la preghiera dei fedeli. Il suo pontificato è durato 13 anni, dopo le dimissioni del predecessore Benedetto XVI.