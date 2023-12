Impiegata trova 21 cartucce nel cortile di casa, indagini 

Un’impiegata quarantenne di San Giovanni Gemini ha rinvenuto 21 cartucce calibro 7.65 nel cortile della sua abitazione. La donna, non appena fatta la scoperta, ha immediatamente chiamato i carabinieri della Compagnia di Cammarata. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno sequestrato i proiettili e sentito l’impiegata che non ha saputo dare spiegazioni su quanto accaduto.

Non è chiaro cosa sia realmente accaduto. Una prima ipotesi investigativa potrebbe essere quella dell’intimidazione ma anche che qualcuno, forse spaventato di essere sottoposto a controlli, abbia abbandonato le cartucce in quel posto. Al via le indagini per fare luce su questo misterioso rinvenimento.