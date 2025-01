In auto con circa 80 kg di hashish: arrestato corriere

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, per trasporto di sostanze stupefacenti, M. L., 51enne campano. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 80 kg di hashish suddivisi in panetti.

Poliziotti appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo previsti in occasione delle festività natalizie, hanno notato, su Viale Regione Siciliana all’altezza di Bonagia ed in direzione Trapani, una vettura con targa estera. L’equipaggio ha intimato l’Alt Polizia al conducente allo scopo di effettuare un controllo, ma questi ha aderito alla richiesta solo dopo aver percorso numerose decine di metri.

Durante le fasi dell’accertamento, l’uomo, proveniente da Napoli ed identificato per M.L., oltre a manifestare uno stato di agitazione e di insofferenza, ha fornito informazioni poco chiare, confuse e contrastanti circa la sua presenza nel capoluogo siciliano.Tale atteggiamento, combinato alla strana coincidenza constatata dagli operatori e relativa ad una irregolare chiusura dei finestrini dell’autovettura che, se fatti abbassare, si bloccavano ad una certa altezza andando fuori asse, hanno insospettito i poliziotti: sono così scattati ulteriori accertamenti.

L’uomo è stato condotto presso i locali della caserma della Polizia “Pietro Lungaro” dove è stata eseguita una meticolosa perquisizione al mezzo su cui viaggiava. Durante il controllo i poliziotti, aprendo il cofano anteriore della vettura, hanno notato, incastrati nelle intercapedini del telaio, alcuni pezzi di cartone da cui si intravedevano delle buste in cellophane. Si è, pertanto, proceduto ad estrarre tali buste dal loro alloggiamento ed al loro interno sono stati rinvenuti 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish.

I poliziotti hanno ispezionato altre parti del mezzo ed hanno rinvenuto altre buste di droga nelle intercapedini del telaio, nei pannelli degli sportelli (la presenza dello stupefacente ostruiva l’abbassamento dei finestrini), nel pannello portabagagli, all’interno del paraurti nonché all’interno dei passaruota e dei parasassi. Sono state, complessivamente rinvenute 741 buste, ciascuna contenente 5 panetti di stupefacente del tipo hashish ed altre 9 buste, ciascuna contenente 10 panetti della stessa sostanza, per un totale di circa 80 kg di hashish.

La droga e la vettura utilizzata per il suo trasporto sono stati posti sotto sequestro, mentre M.L. è stato tratto in arresto.

Indagini sono in corso al fine di risalire alla provenienza della sostanza stupefacente ed alle piazze cui era destinata.