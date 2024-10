In auto con droga e coltello a serramanico, 29enne arrestato a Sciacca

A Sciacca, i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne saccense, con precedenti di polizia. Durante una perquisizione veicolare e domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto un coltello, hashish, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. L’uomo, che ha opposto resistenza ai militari, è stato posto agli arresti domiciliari.

Nello specifico, i militari operanti, in Corso Falzello, nel procedere al controllo dell’autovettura condotta dal predetto, hanno perquisito il veicolo rinvenendo un coltello a serramanico, aperto e riposto nel vano anteriore dell’autovettura. Durante l’operazione l’uomo dava in escandescenze opponendo resistenza ai Carabinieri operanti che riuscivano comunque a riportato alla calma. La successiva perquisizione presso il domicilio del medesimo permetteva di rinvenire un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 30 e un bilancino di precisione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Sciacca, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida nel corso della quale il Giudice convalidava l’arresto e disponeva per l’uomo la misura degli arresti domiciliari