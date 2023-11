In auto con oltre un etto di cocaina: 47enne ai domiciliari, 39enne in carcere 

Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato gli arresti dei due indagati fermati dalla polizia negli scorsi giorni a bordo di un’auto in possesso di oltre 100 grammi di cocaina. Il giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Giuseppe Spina, 39 anni; domiciliari, con obbligo di braccialetto elettronico, per Gianpaolo Di Rosa, 47 anni. Entrambi sono di Palma di Montechiaro.

I due indagati sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Di Rosa e Spina sono stati arrestati negli scorsi giorni dai poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro a margine di un controllo stradale. I due uomini viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando, dopo una perquisizione, sono stati sorpresi con 108 grammi di cocaina. Un successivo accertamento ha portato al rinvenimento nelle abitazioni anche di mannitolo, un bilancino e oggetti per il confezionamento delle dosi.