PRIMO PIANO

Incendio boschivo a San Giovanni Gemini, fiamme distruggono cavo rete internet: disagi

"I tecnici stanno lavorando per risolvere il problema nel più breve tempo possibile", informa il sindaco Zimbardo

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Dopo Monte Sara a Ribera un vasto incendio boschivo si è sviluppato a San Giovanni Gemini nei pressi di contrada Gassena. Le fiamme alimentate dal forte vento di scirocco, in poco tempo, si sono propagate verso la parte alta del Paese fino alla zona del ristorante “La Campagnola”.

Non si segnalano danni né a persone e né alle abitazioni, soltanto tanta paura da parte dei residenti della zona. Le fiamme hanno incendiato un cavo della linea internet e i tecnici stanno lavorando per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Sul luogo hanno lavorato per ore le squadre AIB antincendio della postazione di Cammarata, successivamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale e l’elicottero del Corpo Forestale, dell’autobotte del Comune di San Giovanni Gemini.

“In questa spiacevole circostanza, voglio richiamare tutti al rispetto e alla tutela del nostro meraviglioso patrimonio naturale. Esorto, inoltre, a denunciare chiunque metta in atto comportamenti lesivi e distruttivi nei confronti della ricchezza naturale che circonda il nostro bellissimo territorio”, dichiara il sindaco Dino Zimbardo.

