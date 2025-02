Scontro tra due auto lungo la Ss189, due feriti in ospedale

A causa di un incidente che ha coinvolto due automobili, è attualmente chiuso un tratto della strada statale 189 “Della Valle Del Platani”, al km 53.930, in entrambe le direzioni ed in località Aragona. Il bilancio è di due feriti trasferiti presso l’ospedale di Agrigento; non versano in condizioni di pericolo.

Sul posto è anche atterrato un elisoccorso del 118; presenti anche le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e le squadre Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.