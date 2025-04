Incidente sul lavoro, operaio di 41anni ferito alla coscia

Incidente sul lavoro a Oggiono in provincia di Lecco. Un operaio di 41 anni, originario di Canicattì, è rimasto ferito alla coscia sinistra durante il taglio di un manufatto in legno con flessibile. Sul posto il personale del 118 che ha trasferito l’uomo presso l’ospedale Sant’Anna di Como per le cure necessarie. Dalle prime informazioni raccolte non risulterebbe in pericolo di vita.

L’operaio, della ditta “Tecnorest Srl” di Grotte, stava svolgendo dei lavori di costruzione di tubature per la conduzione di acqua piovana in via Dante Alighieri. Sul posto per i rilievi dell’incidente i carabinieri della stazione di Oggiono coordinati dalla Compagnia di Merate.