Investì due minorenni su uno scooter: denunciato agrigentino

I carabinieri hanno individuato e denunciato l’uomo che alla guida di una Range Rover, venerdì scorso, a Terrasini, avrebbe travolto due minorenni su uno scooter. Dopo l’impatto l’automobilista si è dato alla fuga, non prestando soccorso. Si tratta di S. I., un meccanico di 31 anni originario dell’Agrigentino che lavora a Cinisi.

“Un plauso alla compagnia dei carabinieri di Carini e alla stazione di Terrasini per questo lavoro celere. In 24 ore il responsabile era stato già individuato. E’ chiaro che poi la magistratura dovrà fare gli ulteriori accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto”, commenta il sindaco, Giosuè Maniaci, che aveva seguito con apprensione quanto accaduto.

Uno dei due ragazzi investiti ha riportato gravi ferite ed è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Villa Sofia di Palermo, non in pericolo di vita.