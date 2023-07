Investito da auto in corsa mentre lavora, morto operaio di Lucca Sicula

Non ce l’ha fatta Giuseppe Lo Cascio, operaio di 58 anni originario di Lucca Sicula, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto quindici giorni fa a Caltabellotta, nell’agrigentino. L’uomo, dipendente del Consorzio di bonifica di Agrigento, era stato investito da un’auto in corsa lungo il ciglio della strada.

L’operaio, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato colpito da una carambola che ha visto coinvolte l’auto in corsa e il suo veicolo parcheggiato lungo la carreggiata. Le sue condizioni sono subito apparse gravi e per questo era stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove però è deceduto.

Il sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo, commenta così la notizia: “Il Sindaco, la Giunta e il consiglio comunale si uniscono al dolore della famiglia Locascio per la triste perdita di Giuseppe, persona perbene ed onesto lavoratore.”